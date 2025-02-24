Ціна нафти Urals

На початку тижня найвідоміша марка російської нафти – Urals – демонструє від'ємну динаміку. Ба більше, вартість сорту нафти тримається нижче важливого рівня, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Наразі нафта Urals торгується на рівні 68 доларів за барель, зафіксувавши спад на 2,94%. Для порівняння, еталонні бренди нафти торгуються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,52 долара за барель;

Контракти WTI торгуються на рівні 70,47 долара за барель.

Поточна ціна на російську нафту тримається суттєво вище цінової стелі, яку встановили країни G7 наприкінці 2022 року. Йдеться про ціну на рівні 60 доларів за барель. Нагадаємо, що країни "Великої сімки" спершу планували зниження граничної ціни на російську нафту, що сприяло б посиленню санкцій проти Москви, проте пізніше вони відмовилися від цієї ідеї.

Цікава деталь! Історичний максимум для нафти Urals зафіксували в лютому 2013 року. Тоді російська сировина коштувала 117,65 долара за барель.

Варто додати, що Росія знову прагне продавати нафту за долари. Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Проте він наголосив, на важливості реакції США на цю ініціативу, оскільки все ще діють санкції проти Росії.