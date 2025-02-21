Країни G7 відмовилися від зниження цінової стелі на російську нафту

Країни G7 можуть відмовитися від заклику про зниження цінової стелі на російську нафту. Відповідну заяву мали додати в комюніке до 3-х років від початку повномасштабно вторгнення Росії в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Ціни на нафту зафіксували рекордне зростання за кілька місяців

Цінову стелю на російську нафту запровадили наприкінці 2022 року на рівні 60 доларів за барель. Після цього цей показник жодного разу не знижували. Нагадаємо, що у січні 2025 року група Макфола-Єрмака запропонувала знизити граничну ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. Крім того, ще 6 країн Євросоюзу закликали знизити цінову стелю для нафти з Росії:

Литва,

Латвія,

Естонія,

Фінляндія,

Швеція.

Данія.

Що таке G7 Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. До групи входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Лідери цих країн зустрічаються на регулярній основі для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Під час переговорів країни G7 вирішили відмовитися від наміру "доручити міністрам фінансів обмежити або адаптувати ліміт цін на російську нафту", аби схилити Кремль до переговорів про припинення війни в Україні. Зі слів джерел, які обізнані з ходом переговорів, держави погодити новий проєкт комюніке після того, як його початкова версія була "значно пом'якшена".

Іноземні ЗМІ повідомили, що розворот стався на тлі загострення розбіжностей між союзниками. Перш за все йдеться про те, що президент США Дональд Трамп провів "мирні переговори" з Росією. Зустріч представників Москви та Вашингтона пройшла в Саудівській Аравії, проте на ній не було ні Європи, ні України.

Важливо! За даними The New York Times, США вилучили із комюніке G7 всі згадки, які могли б бути інтерпретовані як проукраїнські. Зокрема, американці проти того, щоб називати Росію агресором.

Західні медіа також вказали, що в оновленій версії комюніке G7 використовують "більш м'яку мову", ніж було на початку. Водночас видання Bloomberg додає, що топові економіки світу все ще обговорюють текст, тож не виключено, що будуть нові зміни.