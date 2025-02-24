Росія прагне знову заробляти в доларах

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва могла б розглянути повернення до розрахунків в доларах на ринку нафти, навіть попри те, що "значною мірою" пристосувалася до санкцій. За його словами, головна умова – це інтерес до цієї пропозиції з боку США, інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Рябков підмітив, що на ринку нафти розрахунки традиційно проводять в доларах. Представник російського МЗС заявив, що Москва готова обговорювати розрахунку в доларах за нафту, якщо американці проявлять "той чи інший інтерес".

Важливо! Навесні 2024 року віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак повідомив, що країна реалізує приблизно 40% нафти та газу за рублі, ще близько 40% – за китайські юані, а решту 20% сировини – за інші валюти. Він додав, що в частку 20% потрапляє й долар США.

Крім того, він натякнув, якщо "щось можна буде здійснювати й далі в доларах", то Росія не буде виступати проти цього. Рябков зауважив, що Москва не говорить про скасування санкційних обмежень. Зі слів чиновника, в поточних умовах не варто говорити, що неможливо просунутися вперед у переговорах з США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко критикує усіх, хто виступає проти долара. Для прикладу, очільник Білого дому пригрозив країнам БРІКС митами у розмірі 100%, якщо вони відмовляться від американської валюти або створять альтернативу