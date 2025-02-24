Цена нефти Urals

В начале недели самая известная марка российской нефти – Urals – демонстрирует отрицательную динамику. Более того, стоимость сорта нефти держится ниже важного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Сейчас нефть Urals торгуется на уровне 68 долларов за баррель, зафиксировав спад на 2,94%. Для сравнения, эталонные бренды нефти торгуются на таких уровнях, по данным Bloomberg:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,52 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются на уровне 70,47 доллара за баррель.

Текущая цена на российскую нефть держится существенно выше ценового потолка, которую установили страны G7 в конце 2022 года. Речь идет о цене на уровне 60 долларов за баррель. Напомним, что страны "Большой семерки" сначала планировали снижение предельной цены на российскую нефть, что способствовало бы усилению санкций против Москвы, однако позже они отказались от этой идеи.

Интересная деталь! Исторический максимум для нефти Urals зафиксировали в феврале 2013 года. Тогда российское сырье стоило 117,65 доллара за баррель.

Стоит добавить, что Россия снова стремится продавать нефть за доллары. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Однако он отметил, важность реакции США на эту инициативу, поскольку все еще действуют санкции против России.