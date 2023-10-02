Український борщ "викарбували" у нових пам'ятних монетах від НБУ: перші фото

Нацбанк наприкінці вересня презентував та ввів в обіг дві монети, які присвятили найвідомішій українській страві. Йдеться про борщ. Про все, що варто знати про монети – далі у тексті.

Український Нацбанк представив нові пам'ятні монети 29 вересня 2023 року. Їх також додали у каталог нумізматичної продукції.

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НБУ присвятив монети на честь борщу

Монети номіналом 5 та 10 гривень, які присвятили національній страві, називаються "Український борщ". Першу монету виготовили з нейзильберу, а другу – зі срібла. Наклад кожної з них становить 75 тисяч та 2500 штук відповідно.

Над дизайном монет працював художник Микола Кочубей, а скульптором виступив Володимир Атаманчук.

На монетах можна побачити український герб, господиню у процесі приготування борщу на тлі печі. Ця жінка є символом безперервності життя народу, тепла, затишку та добробуту. На монеті також зобразили орнаменти, які натхненні Трипіллям.

На реверсі монет зображено український колорит та побут. Йдеться про тарілку з борщем, яка схожа на "бурхливе озеро", що є символом глибини культури та традицій України. Також там є напис "Борщ".

НБУ представив пам'ятні монети на честь української національної страви / Фото Нацбанк

У 2022 році український борщ за рішенням ЮНЕСКО увійшов до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яку варто охороняти. Це має сприяти поширенню інформації про культурні та гастрономічні традиції України.

Нагадаємо, що Нацбанк останнім часом досить часто випускає пам'ятні монети. Згадаємо деякі з них: