Український Нацбанк представив нові пам'ятні монети 29 вересня 2023 року. Їх також додали у каталог нумізматичної продукції.
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НБУ присвятив монети на честь борщу
Монети номіналом 5 та 10 гривень, які присвятили національній страві, називаються "Український борщ". Першу монету виготовили з нейзильберу, а другу – зі срібла. Наклад кожної з них становить 75 тисяч та 2500 штук відповідно.
На монетах можна побачити український герб, господиню у процесі приготування борщу на тлі печі. Ця жінка є символом безперервності життя народу, тепла, затишку та добробуту. На монеті також зобразили орнаменти, які натхненні Трипіллям.
На реверсі монет зображено український колорит та побут. Йдеться про тарілку з борщем, яка схожа на "бурхливе озеро", що є символом глибини культури та традицій України. Також там є напис "Борщ".
Нагадаємо, що Нацбанк останнім часом досить часто випускає пам'ятні монети. Згадаємо деякі з них:
- У липні 2023 року НБУ презентував монету "У єдності – сила". На заході були присутні перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова та представники посольств 12 країн світу.
- Крім того, на початку року регулятор випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", яку присвятили боротьбі України з російськими загарбниками. Презентацію провели напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- На початку серпня поточного року центробанк презентував пам'ятну монету на честь воїнів ППО. Тираж монети номіналом 10 гривень становить 10 мільйонів штук. Назва монети – "ППО – надійний щит України".