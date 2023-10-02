Украинский Нацбанк представил новые памятные монеты 29 сентября 2023 года. Их также добавили в каталог нумизматической продукции.

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НБУ посвятил монеты в честь борща

Монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвятившие национальному блюду, называются "Украинский борщ". Первую монету изготовили из нейзильбера, а вторую – из серебра. Тираж каждой из них составляет 75 тысяч и 2500 штук соответственно.

К теме! Над дизайном монет работал художник Николай Кочубей, а скульптором выступил Владимир Атаманчук.

На монетах можно увидеть украинский герб, хозяйку в процессе приготовления борща на фоне печи. Эта женщина является символом непрерывности жизни народа, тепла, уюта и благополучия. На монете также изобразили орнаменты, вдохновленные Трипольем.

На реверсе монет изображен украинский колорит и быт. Речь идет о тарелке с борщом, похожей на "бурное озеро", что является символом глубины культуры и традиций Украины. Также там есть надпись "Борщ".

НБУ представил памятные монеты в честь украинского национального блюда / Фото Нацбанк Важно! В 2022 году украинский борщ по решению ЮНЕСКО вошел в список объектов нематериального культурного наследия, которое следует охранять. Это должно способствовать распространению информации о культурных и гастрономических традициях Украины.

Напомним, что Нацбанк в последнее время достаточно часто выпускает памятные монеты. Упомянем некоторые из них: