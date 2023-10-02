Украинский Нацбанк представил новые памятные монеты 29 сентября 2023 года. Их также добавили в каталог нумизматической продукции.
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НБУ посвятил монеты в честь борща
Монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвятившие национальному блюду, называются "Украинский борщ". Первую монету изготовили из нейзильбера, а вторую – из серебра. Тираж каждой из них составляет 75 тысяч и 2500 штук соответственно.
На монетах можно увидеть украинский герб, хозяйку в процессе приготовления борща на фоне печи. Эта женщина является символом непрерывности жизни народа, тепла, уюта и благополучия. На монете также изобразили орнаменты, вдохновленные Трипольем.
На реверсе монет изображен украинский колорит и быт. Речь идет о тарелке с борщом, похожей на "бурное озеро", что является символом глубины культуры и традиций Украины. Также там есть надпись "Борщ".
Напомним, что Нацбанк в последнее время достаточно часто выпускает памятные монеты. Упомянем некоторые из них:
- В июле 2023 года НБУ презентовал монету "В единстве – сила". На мероприятии присутствовала первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.
- Кроме того, в начале года регулятор выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", которую посвятили борьбе Украины с российскими захватчиками. Презентацию провели в канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
- В начале августа текущего года центробанк представил памятную монету в честь воинов ПВО. Тираж монеты номиналом в 10 гривен составляет 10 миллионов штук. Название монеты – "ПВО – надежный щит Украины".