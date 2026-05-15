Такі 2 копійки можна продати за понад 4 тисячі: перевірте скарбничку

Деякі українські копійки можна дійсно дорого продати. Точна ціна залежить саме від різновиду монети. Також важливу роль грає стан екземпляру.

Які 2 копійки 1994 року можна дорого продати?

Один з найдорожчих екземплярів 2 копійок 1994 року – 2(10 к.)АА. Саме його можна продати за мінімум 4 500 гривень, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Особливістю різновиду 2(10 к.)АА є широкий кант аверсу. Він виник випадково.



Як виглядають 2 копійки 1994 року, які можна продати за майже 5 тисяч гривень / Зображення з ресурсу "Монети-ягідки"

Адже при карбуванні аверсу вказаної монети використовувався штемпель, що застосовувався для створення 10 копійок 1994 року. Відповідно, виникла плутанина.

Потрібно розуміти, що діаметр штемпелів, що використовуються при карбуванні 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Саме тому серед нумізматів різновид 2(10 к.)АА часто називають "перепутка".

Зауважимо, у деяких джерелах можна побачити дорогу монету номіналом 2 копійки. Йдеться про екземпляр 1992 року. Згідно з каталогом ІТК-8, цей різновид класифікується як 1ГА. Він так і не увійшов в обіг, тому знайти його надзвичайно важко, вказує "Монети-ягідки".

Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. Як згадує Анатолій Люлько у книзі "ЛСЗ – первый монетный двор Украины", у якості проби було виготовлено всього 20 – 30 штук таких копійок. Заготовки для карбування були алюмінієві і стальні,

Зверніть увагу! Монета 2 копійки 1994 року виведена з обігу. Це сталося ще у 2019 році.

Які ще екземпляри 2 копійок 1994 року представлені на ринку зараз?