Які 50 копійок коштують дорого у 2026 році?

Найдорожчим при реалізації вважається різновид таких копійок – 1.2АЕс, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

У чому його особливості:

середній гурт, 8 насічок;

зроблено невеликі отвори у нижній частині тризуба;

хвостик не примикає до ягоди у гронах під номерами: 1, 7 та 8.



Як виглядають 50 копійок, які можна дорого продати / зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Цінність цієї монети, зокрема, формується рідкісністю. Наразі відомо про знаходження не більш як 10 екземплярів такого різновиду.

Цікаво! На думку нумізматів, ця монета не в обігу. Водночас власники таких рідкісних екземплярів стверджують зворотне. Адже вони запевняють, що свою монету зайшли саме в обігу.

Зауважимо, різновид цієї монети схожий на 1.2АЕк. Проте у цього варіанту крупний гурт та 7 насічок. Водночас 1.2АЕк не є цінною.



Де знаходяться насічки на дорожчих монетах / зображення ресурсу "Монети-ягідки"

Кінцева вартість 1.2АЕс залежить від стану цієї монети. В середньому вона пропонується за 6 000 – 14 000 гривень. Водночас, у 2022 році різновид 1.2АЕс було продано за 20 000 гривень на аукціоні, йдеться на сайті Violity.

Імовірно, така висока ціна пояснюється не тільки рідкісністю. Важливу роль відіграв саме хороший стан монети.

За скільки можна продати інші різновиди 50 копійок?