Скільки коштує копійка 1994 року

Деякі монети можна дуже вигідно продати. Це стосується й монет з номіналом 1 копійка, яку випустили в 1994 році, пише 24 Канал з посиланням на портал "Монети-ягідки".

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Монети 1994 року дуже цінять, оскільки вони входили в банківський річний набір. Це означає, що їх досить складно знайти в обігу. До того ж тираж монети був досить обмеженим.

Монета 1994 року / Скриншот з порталу "Монети-ягідки"

Експерти також вказали, що річні набори з 1 копійкою 1994 року знаходять дуже рідко. За їхніми словами, монети розкупили колекціонери. До того ж окремо ці монети не продають. Як результат, за 1 копійку 1994 року готові платити від 3 500 до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, що найдорожча монета у світі коштує майже 19 мільйонів доларів. Це монета Double Eagle, яку США викарбували в 1933 році. Номінал монети – 20 доларів.