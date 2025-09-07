Українці вперше побачили нову валюту у 1996 році українці. Тоді найбільшою банкнотою була купюра номіналом 100 гривень.

Як змінювались українські гривні?

Зокрема у ті часи середня зарплата становила близько 130 гривень, повідомляє 24 Канал.

Однак роки йшли, відбувався розвиток економіки, а з ним і купівельна спроможність громадян. Тому у Національному банку замислились, чи потрібні в Україні банкноти з вищим номіналом.

Під час введення в обіг нових номіналів до уваги беруться економічні чинники, а також зручність розрахунків для людей,

– наголосили в НБУ.

Тобто якщо країна активно розвивається, у людей зростають доходи, а разом з тим і обсяги розрахунків, то з’являється попит на купюри вищого номіналу. Таким чином у 2006 році вийшла в обіг банкнота номіналом 500 гривень.

Ці гроші стали чимось на кшталт символу нового етапу. Так Україна поступово входила у період відносної економічної стабільності. Ба більше, відбувалося ще й зростання добробуту.

Однак майже через 15 років відбулося більша резонансна подія введення у році банкноти номіналом 1 000 гривень. Це сталося вже у 2019 році.

Як пояснили у Нацбанку, банкнота номіналом 1 000 гривень має удосконалені дизайн та систему захисту. Крім того, вона зовсім не поступається за рівнем безпеки банкнотам євро чи долара США.

Цікаво! Ввели купюри в обіг через кілька причин. Перша: українська економіка потребувала набагато зручнішого інструменту для готівкових розрахунків. Друге: введення 1 000 гривень сприяло зниженню витрат держави на друк та обіг банкнот меншого номіналу.

Що ще відомо про українські гроші?