Еще с 1996 года: как менялись украинские деньги с влиянием времени
- Украинские банкноты с момента своего введения в 1996 году эволюционировали.
- В Украине увеличили номиналы гривен для удовлетворения растущей покупательной способности населения.
Украинцы впервые увидели новую валюту в 1996 году украинцы. Тогда самой большой банкнотой была купюра номиналом 100 гривен.
Как менялись украинские гривны?
В частности в те времена средняя зарплата составляла около 130 гривен, сообщает 24 Канал.
Читайте также Чем отличается гривневая подделка от оригинала
Однако годы шли, происходило развитие экономики, а с ним и покупательная способность граждан. Поэтому в Национальном банке задумались, нужны ли в Украине банкноты с более высоким номиналом.
Купюра номиналом 100 гривен образца 1996 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
При введении в обращение новых номиналов во внимание принимаются экономические факторы, а также удобство расчетов для людей,
– отметили в НБУ.
То есть если страна активно развивается, у людей растут доходы, а вместе с тем и объемы расчетов, то появляется спрос на купюры высшего номинала. Таким образом в 2006 году вышла в обращение банкнота номиналом 500 гривен.
Банкнота 500 гривен образца 2006-2015 годов / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала
Эти деньги стали чем-то вроде символа нового этапа. Так Украина постепенно входила в период относительной экономической стабильности. Более того, происходил еще и рост благосостояния.
Однако почти через 15 лет произошло большее резонансное событие введение в году банкноты номиналом 1 000 гривен. Это произошло уже в 2019 году.
Банкнота номиналом 100 гривен / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
Как пояснили в Нацбанке, банкнота номиналом 1 000 гривен имеет усовершенствованные дизайн и систему защиты. Кроме того, она совсем не уступает по уровню безопасности банкнотам евро или доллара США.
Интересно! Ввели купюры в обращение по нескольким причинам. Первая: украинская экономика нуждалась в гораздо более удобном инструменте для наличных расчетов. Второе: введение 1 000 гривен способствовало снижению расходов государства на печать и обращение банкнот меньшего номинала.
Что еще известно об украинских деньгах?
Некоторые украинские деньги изъяли из обращенияу. Речь идет о мелких монетах номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкноты номиналом 1-200 гривен образцов до 2003 года и банкноты 1-500 гривен 2003–2007 годов.
Кроме того, купюры низких номиналов (речь идет о 1, 2, 5, 10 гривен) заменили на монеты аналогичных номиналов.
Также был обновлен дизайн банкнот и защита денег нового поколения.
В 2024-2025 годах модифицировали банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен: добавили лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"