В Україні виставили на продаж активи 5 банків: про які саме установи йдеться
- На продаж виставлено активи 5 українських банків через систему Prozorro з початковою ціною 13,9 мільярда гривень.
- Продаж включає права вимоги за кредитами та основні засоби банків "ПРОМІНВЕСТБАНК", "МР БАНК", "ДЕЛЬТА БАНК", "МЕГАБАНК" і "БАНК СІЧ".
На цьому тижні з 18 до 22 травня заплановано продаж активів 5 українських банків. Реалізація відбуватиметься через систему Prozorro
Що відомо про реалізацію активів українських банків?
Початкова ціна усіх лотів – 13,9 мільярда гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків,
– наголошує Фонд.
Впродовж тижня будуть продавати активи таких банків:
- АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"
Початкова ціна цього банку – 13 615,2 мільйона гривень. На продаж виставлено права вимоги за кредитами.
- АТ "МР БАНК"
Початкова ціна цієї установи – 200,7 мільйона гривень. Також на продаж виставлено права вимоги за кредитами.
- АТ "ДЕЛЬТА БАНК"
Ціна стартує з 0,05 мільйонів гривень. На продаж виставлено саме основні засоби.
- АТ "МЕГАБАНК"
Його ціна стартує з 0,1 мільйона гривень. Для реалізації виставлено саме основні засоби.
- АТ "БАНК СІЧ"
Загальна сума цього лоту 53,8 мільйона гривень, розподіляється вона так:
- 47,8 мільйона гривень – це вимоги за кредитами;
- ще 6 мільйонів гривень – основні засоби.
Зауважимо, рішення про те, аби відкликати ліцензію в АТ "БАНК СІЧ", було ухвалено регулятором ще 6 жовтня 2022 року. Ліквідацію банку розпочали з 10 жовтня, повідомляє НБУ.
Рішення про ліквідацію було ухвалено не випадково. Адже АТ "БАНК СІЧ" було визнано неплатоспроможним 9 серпня 2022 року, повідомляє Нацбанк.
Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів,
– наголошує регулятор.
Які ще зміни відбулися у банківському секторі України?
ФГВФО вже завершив процедуру ліквідації АТ "АКБ "КОНКОРД". Фактично, ця установа повністю ліквідована. Цікаво, що Фонд припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам – 9 березня.
НБУ відкликав ліцензію АТ "АКБ "КОНКОРД" ще 1 серпня 2023 року. Тоді ж розпочалася процедура ліквідація банку.
Частка АТ "АКБ "КОНКОРД" складала лише 0,17% від активів українських платоспроможних банків. Відповідно, його ліквідація не вплинула на стабільність банківського сектору.