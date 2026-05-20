В Україні виставили на продаж активи 5 банків: про які саме установи йдеться

На цьому тижні з 18 до 22 травня заплановано продаж активів 5 українських банків. Реалізація відбуватиметься через систему Prozorro

Що відомо про реалізацію активів українських банків?

Початкова ціна усіх лотів – 13,9 мільярда гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків,

– наголошує Фонд.

Впродовж тижня будуть продавати активи таких банків:

АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

Початкова ціна цього банку – 13 615,2 мільйона гривень. На продаж виставлено права вимоги за кредитами.

АТ "МР БАНК"

Початкова ціна цієї установи – 200,7 мільйона гривень. Також на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

АТ "ДЕЛЬТА БАНК"

Ціна стартує з 0,05 мільйонів гривень. На продаж виставлено саме основні засоби.

АТ "МЕГАБАНК"

Його ціна стартує з 0,1 мільйона гривень. Для реалізації виставлено саме основні засоби.

АТ "БАНК СІЧ"

Загальна сума цього лоту 53,8 мільйона гривень, розподіляється вона так:

47,8 мільйона гривень – це вимоги за кредитами;

ще 6 мільйонів гривень – основні засоби.

Зауважимо, рішення про те, аби відкликати ліцензію в АТ "БАНК СІЧ", було ухвалено регулятором ще 6 жовтня 2022 року. Ліквідацію банку розпочали з 10 жовтня, повідомляє НБУ.

Рішення про ліквідацію було ухвалено не випадково. Адже АТ "БАНК СІЧ" було визнано неплатоспроможним 9 серпня 2022 року, повідомляє Нацбанк.

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів,

– наголошує регулятор.

