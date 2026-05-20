20 травня, 13:15
В Україні виставили на продаж активи 5 банків: про які саме установи йдеться

Анастасія Зорик
Основні тези
  • На продаж виставлено активи 5 українських банків через систему Prozorro з початковою ціною 13,9 мільярда гривень.
  • Продаж включає права вимоги за кредитами та основні засоби банків "ПРОМІНВЕСТБАНК", "МР БАНК", "ДЕЛЬТА БАНК", "МЕГАБАНК" і "БАНК СІЧ".
На цьому тижні з 18 до 22 травня заплановано продаж активів 5 українських банків. Реалізація відбуватиметься через систему Prozorro

Що відомо про реалізацію активів українських банків?

Початкова ціна усіх лотів – 13,9 мільярда гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, 
– наголошує Фонд.

Впродовж тижня будуть продавати активи таких банків:

  • АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

Початкова ціна цього банку – 13 615,2 мільйона гривень. На продаж виставлено права вимоги за кредитами.

  • АТ "МР БАНК"

Початкова ціна цієї установи – 200,7 мільйона гривень. Також на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

  • АТ "ДЕЛЬТА БАНК"

Ціна стартує з 0,05 мільйонів гривень. На продаж виставлено саме основні засоби.

  • АТ "МЕГАБАНК"

Його ціна стартує з 0,1 мільйона гривень. Для реалізації виставлено саме основні засоби.

  • АТ "БАНК СІЧ"

Загальна сума цього лоту 53,8 мільйона гривень, розподіляється вона так:

  • 47,8 мільйона гривень – це вимоги за кредитами;
  • ще 6 мільйонів гривень – основні засоби.

Зауважимо, рішення про те, аби відкликати ліцензію в АТ "БАНК СІЧ", було ухвалено регулятором ще 6 жовтня 2022 року. Ліквідацію банку розпочали з 10 жовтня, повідомляє НБУ.

Рішення про ліквідацію було ухвалено не випадково. Адже АТ "БАНК СІЧ" було визнано неплатоспроможним 9 серпня 2022 року, повідомляє Нацбанк.

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів, 
– наголошує регулятор.

Які ще зміни відбулися у банківському секторі України?

  • ФГВФО вже завершив процедуру ліквідації АТ "АКБ "КОНКОРД". Фактично, ця установа повністю ліквідована. Цікаво, що Фонд припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам – 9 березня.

  • НБУ відкликав ліцензію АТ "АКБ "КОНКОРД" ще 1 серпня 2023 року. Тоді ж розпочалася процедура ліквідація банку. 

  • Частка АТ "АКБ "КОНКОРД" складала лише 0,17% від активів українських платоспроможних банків. Відповідно, його ліквідація не вплинула на стабільність банківського сектору.

