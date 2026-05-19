У чому проблема отримання чека з банкомата?

Потрібно розуміти, що цей невеликий аркуш паперу часто містить конфіденційну інформацію про ваш банківський рахунок, повідомляє Click.

Зокрема, там є дані про поточний баланс. Здавалося б, ця інформація ніяк не допоможе шахраям. Проте, по факту, це не так. Адже дані про баланс, наприклад, можуть підказати аферистам, як сформувати повідомлення з фішинговим посиланням, аби ви точно на нього натиснули.

Саме через такі ризики, варто починати відмовляти від фізичного чека. Натомість можна, наприклад, перевіряти інформацію у мобільному застосунку банку.

Якщо ж ви таки друкуєте чек, утилізуйте його якісно. Зокрема так, аби там не було вашої особистої інформації.

Як захистити свої дані від шахраїв?

Аби захистити себе від шахраїв, перед зняттям коштів, варто уважно оглянути банкомат. Зокрема подивіться чи наявні там стороні предмети та пристрої, повідомляє видання НБУ "Гаразд".

Також варто:

прикривати клавіатуру при введенні PIN-коду;

Зверніть увагу! Якщо якийсь незнайомець намагається занадто близько підійти, попросіть його тримати дистанцію. Це може вберегти ваші кошти.

якщо карту "з'їв" банкомат, варто її заблокувати, перш ніж відходити від пристрою;

встановити ліміти на зняття, що відповідають вашим потребам;

встановити сповіщення на проведення операцій;

не передавати PIN-код, код CVV а звороті та термін дії картки стороннім.

Шахраї можуть копіювати інформацію з платіжної картки за допомогою спеціальних пристроїв, які встановлюють на або всередину картоприймача банкомата та виготовляти дублікат вашої платіжної картки,

– застерігає ресурс НБУ.

