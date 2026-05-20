Что известно о реализации активов украинских банков?
Начальная цена всех лотов – 13,9 миллиарда гривен, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков,
– отмечает Фонд.
В течение недели будут продавать активы таких банков:
- АТ "ПРОМИНВЕСТБАНК"
Начальная цена этого банка – 13 615,2 миллиона гривен. На продажу выставлены права требования по кредитам.
- АО "МР БАНК"
Начальная цена этого учреждения – 200,7 миллиона гривен. Также на продажу выставлены права требования по кредитам.
- АТ "ДЕЛЬТА БАНК"
Цена стартует с 0,05 миллионов гривен. На продажу выставлены именно основные средства.
- АО "МЕГАБАНК"
Его цена стартует с 0,1 миллиона гривен. Для реализации выставлены именно основные средства.
- АО "БАНК СИЧ"
Общая сумма этого лота 53,8 миллиона гривен, распределяется она так:
- 47,8 миллиона гривен – это требования по кредитам;
- еще 6 миллионов гривен – основные средства.
Заметим, решение о том, чтобы отозвать лицензию в АО "БАНК СИЧ", было принято регулятором еще 6 октября 2022 года. Ликвидацию банка начали с 10 октября, сообщает НБУ.
Решение о ликвидации было принято неслучайно. Ведь АО "БАНК СИЧ" было признано неплатежеспособным 9 августа 2022 года, сообщает Нацбанк.
Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК СИЧ" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств,
– отмечает регулятор.
Какие еще изменения произошли в банковском секторе Украины?
ФГВФЛ уже завершил процедуру ликвидации АО "АКБ "КОНКОРД". Фактически, это учреждение полностью ликвидировано. Интересно, что Фонд прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам – 9 марта.
НБУ отозвал лицензию АО "АКБ "КОНКОРД" еще 1 августа 2023 года. Тогда же началась процедура ликвидации банка.
Доля АО "АКБ "КОНКОРД" составляла лишь 0,17% от активов украинских платежеспособных банков. Соответственно, его ликвидация не повлияла на стабильность банковского сектора.