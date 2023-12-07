У 2023 році українські банки заробили рекордні прибутки

Прибутки українських банків за 10 місяців 2023 року виявилися вдвічі більшими, ніж за аналогічний період 2021 року. Це рекордні показники за всю історію банківської системи.

Скільки заробили банки

Прибуток українських банків за 10 місяців 2023 року склав 122,7 мільярда гривень. Для порівняння, у 2021 році він становив 58,35 мільярда гривень.

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Лише чотири банки показали себе як неприбуткові — йдеться про збитки розміром 99 мільйонів гривень.

ТОП-10 банків зазнав змін: рекордний прибуток отримав "Універсал банк", відомий також як Monobank, який не ввійшов до попереднього рейтингу, зате цього разу витіснив "Укргазбанк".

Серед державних банків найбільше заробили "ПриватБанк" та "Ощадбанк" — половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Причому, власні прибутки "Ощадбанку" зросли в 19 разів.

! Частка прибутку державних банків складає 61% — на 11% більше, ніж у 2021.

А от серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 рази перевищують показники 10 місяців 2021 року. Загальний прибуток цієї категорії склав 30,43 мільярда гривень — в 1,6 рази більше, аніж у відповідний період 2021 року.

Банки з приватним капіталом збільшили свій прибуток у 1,7 рази порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 мільярда гривень, що майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Податок на прибуток банків

У найближчі два роки в Україні планують підвищити податок на прибутки банків. У 2023 році він зросте з 18% до 50%, а у 2024 році становитиме 25%.

Така зміна, за попередніми підрахунками, може принести державі додаткових 24 – 25 мільярдів гривень.

Відтак, у проєкті державного бюджету на 2024 рік було передбачено 9,9 мільярда гривень надходжень від податків банків. Чистий прибуток за перші девʼять місяців 2023 року становив понад 100 мільярдів гривень.