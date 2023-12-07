Скільки заробили банки

Прибуток українських банків за 10 місяців 2023 року склав 122,7 мільярда гривень. Для порівняння, у 2021 році він становив 58,35 мільярда гривень.

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Лише чотири банки показали себе як неприбуткові — йдеться про збитки розміром 99 мільйонів гривень.

ТОП-10 банків зазнав змін: рекордний прибуток отримав "Універсал банк", відомий також як Monobank, який не ввійшов до попереднього рейтингу, зате цього разу витіснив "Укргазбанк".

Серед державних банків найбільше заробили "ПриватБанк" та "Ощадбанк" — половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Причому, власні прибутки "Ощадбанку" зросли в 19 разів.

Зауважте! Частка прибутку державних банків складає 61% — на 11% більше, ніж у 2021.

А от серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 рази перевищують показники 10 місяців 2021 року. Загальний прибуток цієї категорії склав 30,43 мільярда гривень — в 1,6 рази більше, аніж у відповідний період 2021 року.

Банки з приватним капіталом збільшили свій прибуток у 1,7 рази порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 мільярда гривень, що майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Податок на прибуток банків

У найближчі два роки в Україні планують підвищити податок на прибутки банків. У 2023 році він зросте з 18% до 50%, а у 2024 році становитиме 25%.

Така зміна, за попередніми підрахунками, може принести державі додаткових 24 – 25 мільярдів гривень.

Відтак, у проєкті державного бюджету на 2024 рік було передбачено 9,9 мільярда гривень надходжень від податків банків. Чистий прибуток за перші девʼять місяців 2023 року становив понад 100 мільярдів гривень.