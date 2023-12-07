Сколько заработали банки

Прибыль украинских банков за 10 месяцев 2023 составила 122,7 миллиарда гривен. Для сравнения, в 2021 году он составил 58,35 миллиарда гривен.

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Только четыре банка показали себя как неприбыльные — речь идет об убытках в размере 99 миллионов гривен.

ТОП-10 банков претерпел изменения: рекордную прибыль получил "Универсал банк", известный также как не вошедший в предыдущий рейтинг Monobank, зато на этот раз вытеснил "Укргазбанк".

Среди государственных банков больше всего заработали "ПриватБанк" и "Ощадбанк" – половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Причем, собственная прибыль "Ощадбанка" выросла в 19 раз.

Заметьте ! Доля прибыли государственных банков составляет 61% — на 11% больше, чем в 2021 году.

А вот среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк Его прибыль в этом году в 1,7 раза превышает показатели 10 месяцев 2021 года. Общая прибыль этой категории составила 30,43 миллиарда гривен — в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Банки с частным капиталом увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 миллиарда гривен, что почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года.

Налог на прибыль банков

В ближайшие два года в Украине планируется повысить налог на доходы банков. В 2023 году он вырастет с 18% до 50%, а в 2024 году составит 25%.

Такое изменение, по предварительным подсчетам, может принести государству дополнительные 24 – 25 миллиардов гривен.

Следовательно, в проекте государственного бюджета на 2024 год было предусмотрено 9,9 миллиарда гривен поступлений от налогов банков. Чистая прибыль за первые девять месяцев 2023 года составила более 100 миллиардов гривен.