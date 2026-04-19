Що відомо про українську металургію?

Інститут геологічних наук оцінює, що Україні найбільші у світі поклади залізної руди, про що йдеться у матеріалі BBC.

Водночас близько п'ять% від усіх світових запасів "критичної сировини" розташовані в Україні, яка займає лише 0,4% поверхні Землі". Таку заяву робила заступниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Світлана Грінчук на засіданні Європейської економічної комісії ООН (наразі вона вже не займає цю посаду – 24 Канал).

Зокрема виділяються чотири метали – титан, літій, нікель та кобальт. Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.

Україна має близько 1% світових запасів (8 мільйонів тонн) та до повномасштабного вторгнення забезпечувала 6 – 7% світового видобування титанових руд та виробництва титанових концентратів,

– йдеться у тексті.

Водночас запаси літію офіційно становлять державну таємницю. Тоді як неофіційно – оцінюються у 500 тисяч тонн.

Це становить менше, ніж 2% світових резервів. Проте це досить значні обсяги для Європи. Українські запаси вважаються другими в Європі за обсягом (після Німеччини).

Крім того, підтверджені запаси нікелю оцінюються у 215 тисяч тонн, тоді як загальносвітові запаси становлять 58 мільйонів тонн

А нікелеві руди містять кобальт. За різними оцінками до 100 тисяч тонн або трохи менше, ніж 1% світових запасів

Зверніть увагу! У 2019 році було відомо, що Україна посідала перше місце у світі за підтвердженими запасами марганцю та друге місце за обсягом загальних запасів. Проте ситуація могла зазнати змін після повномасштабного вторгнення.

