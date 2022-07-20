Відстрочення платежів за єврооблігаціями
У постанові Кабміну мовиться, що правочини з державним боргом у 2022 році здійснюються у строк до 15 серпня 2022 року шляхом внесення до умов випуску облігацій за погодженням з власниками облігацій.
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Кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року – кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.
Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати сплати відсоткового доходу (а щодо облігацій 2018 року першої серії – всі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на строк у 24 місяці з 1 серпня 2022 року),
– йдеться у документі Кабміну.
Власник євробондів погоджується/не погоджується на відтермінування
Також у постанові заявлено, що у разі відмови власників єврооблігацій від такої пропозиції "державний борг за відповідними облігаціями обслуговується та погашається відповідно до умов випуску таких облігацій".
Якщо ж власники погодяться, то протягом цих 24 місяців відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватись за наявними ставками, а на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за тими самими ставками.
У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (сума доходу держателів (власників євробондів – 24 канал)) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій частково або повністю,
– зазначено у документі.
Так само в кінці зазначеної відстрочки невиплачена на той момент сума доходу власників євробондів може бути виплачена власникам у повному обсязі або шляхом додаткового випуску відповідних облігацій.
"Сума доходу держателів розраховується Мінфіном з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочинами, та не може перевищувати 3000 мільйонів доларів США (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 мільйонів євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро)", – пояснюється в постанові.
Тож Мінфін повинен незабаром звернутись до власників євробондів для погодження таких змін та погодити їх також із Бюджетним комітетом Ради.
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