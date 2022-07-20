Відстрочення платежів за єврооблігаціями

У постанові Кабміну мовиться, що правочини з державним боргом у 2022 році здійснюються у строк до 15 серпня 2022 року шляхом внесення до умов випуску облігацій за погодженням з власниками облігацій.

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Кінцева дата погашення кожних облігацій (а щодо облігацій 2017 року – кожна дата погашення частини облігацій 2017 року) відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Всі дати сплати відсоткового доходу за облігаціями, що настають після вчинення правочинів, відстрочуються на строк у 24 місяці з кожної відповідної дати сплати відсоткового доходу (а щодо облігацій 2018 року першої серії – всі дати сплати відсоткового доходу за цими облігаціями відстрочуються на строк у 24 місяці з 1 серпня 2022 року),

– йдеться у документі Кабміну.

Довідка: євробонди (євро облігації) – боргові цінні папери з фіксованим прибутком, які випускаються в іноземній валюті.

Власник євробондів погоджується/не погоджується на відтермінування

Також у постанові заявлено, що у разі відмови власників єврооблігацій від такої пропозиції "державний борг за відповідними облігаціями обслуговується та погашається відповідно до умов випуску таких облігацій".

Зауважте! Виплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що підлягає сплаті 1 серпня 2022 року, буде здійснено не раніше дати голосування власників за запропонованими змінами, але не пізніше завершення пільгового періоду здійснення платежів за ними.

Якщо ж власники погодяться, то протягом цих 24 місяців відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватись за наявними ставками, а на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за тими самими ставками.

У будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих основного відсоткового доходу та додаткового відсоткового доходу (сума доходу держателів (власників євробондів – 24 канал)) на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям облігацій частково або повністю,

– зазначено у документі.

Так само в кінці зазначеної відстрочки невиплачена на той момент сума доходу власників євробондів може бути виплачена власникам у повному обсязі або шляхом додаткового випуску відповідних облігацій.

"Сума доходу держателів розраховується Мінфіном з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з правочинами, та не може перевищувати 3000 мільйонів доларів США (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 мільйонів євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро)", – пояснюється в постанові.

Тож Мінфін повинен незабаром звернутись до власників євробондів для погодження таких змін та погодити їх також із Бюджетним комітетом Ради.

Нагадаємо! Раніше "Нафтогаз" звертався до власників євробондів стосовно відтермінування виплат за цими цінними паперами. Це призвело до падіння котирувань суверенних єврооблігацій до історичного мінімуму.

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