Чому золото подорожчало сьогодні?

Унція золота сьогодні мала ціну – 4 229,19 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Понад 25 мільйонів доларів за камінь: що сталося на швейцарському аукціоні

Нагадаємо! Як повідомляє Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд – 4 381,21 долара за унцію.

Ціни на золото коригуються під впливом декількох факторів:

очікування відновлення роботи уряду в США (Трамп уже підписав відповідний закон);

значний попит;

імовірне зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (зараз його чекають приблизно 80%).

Дорогоцінні метали зростають разом з акціями, оскільки трейдери продовжують випереджати поблажливість, а вирішення питання припинення роботи уряду США суттєво не змінить траєкторію, оскільки очікується, що воно сприятиме зростанню рівня боргу,

– наголосив трейдер дорогоцінних металів з InProved Уго Паскаль.

Зверніть увагу! З початку року золото зросло в ціні на понад 60%.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?