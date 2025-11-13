Чому золото подорожчало сьогодні?
Унція золота сьогодні мала ціну – 4 229,19 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Понад 25 мільйонів доларів за камінь: що сталося на швейцарському аукціоні
Нагадаємо! Як повідомляє Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд – 4 381,21 долара за унцію.
Ціни на золото коригуються під впливом декількох факторів:
- очікування відновлення роботи уряду в США (Трамп уже підписав відповідний закон);
- значний попит;
- імовірне зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (зараз його чекають приблизно 80%).
Дорогоцінні метали зростають разом з акціями, оскільки трейдери продовжують випереджати поблажливість, а вирішення питання припинення роботи уряду США суттєво не змінить траєкторію, оскільки очікується, що воно сприятиме зростанню рівня боргу,
– наголосив трейдер дорогоцінних металів з InProved Уго Паскаль.
Зверніть увагу! З початку року золото зросло в ціні на понад 60%.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість срібла зросла на 0,6%. Сьогодні ціна цього металу – 53,70 долара за унцію.
Платина, своєю чергою, подешевшала на 0,1%. Ціна за унцію такого металу – 1 613,17 долара.
Подешевшав і паладій на 0,5%. Унція цього металу коштує – 1 466,05 доларів.