Отсрочка платежей по еврооблигациям

В постановлении Кабмина говорится, что сделки с государственным долгом в 2022 году осуществляются в срок до 15 августа 2022 путем внесения в условия выпуска облигаций по согласованию с владельцами облигаций.

Читайте также Доллар рекордно вырос: почему это плохо для мира

Конечная дата погашения каждых облигаций (а в отношении облигаций 2017 года – каждая дата погашения части облигаций 2017 года) отсрочивается сроком в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

Все даты уплаты процентного дохода по облигациям, следующим после совершения сделок, отсрочиваются на срок в 24 месяца с каждой соответствующей даты уплаты процентного дохода (а относительно облигаций 2018 первой серии – все даты уплаты процентного дохода по этим облигациям отсрочиваются на срок в 24 месяца с 1 августа 2022 года),

– говорится в документе Кабмина.

Евробонды (евро облигации) – долговые ценные бумаги с фиксированной прибылью, которые выпускаются в иностранной валюте.

Владелец евробондов соглашается/не соглашается на отсрочку

Также в постановлении заявлено, что в случае отказа владельцев еврооблигаций от такого предложения "государственный долг по соответствующим облигациям обслуживается и погашается в соответствии с условиями выпуска таких облигаций".

Примите во внимание! Выплата процентного дохода по облигациям 2018 года первой серии, подлежащей уплате 1 августа 2022 года, будет осуществлена не ранее даты голосования владельцев по предложенным изменениям, но не позднее завершения льготного периода осуществления платежей по ним.

Если же владельцы согласятся, то в течение этих 24 месяцев процентный доход по облигациям продолжает начисляться по имеющимся ставкам, а на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по тем же ставкам.

В любое время в течение указанной отсрочки совокупная сумма начисленных основного процентного дохода и дополнительного процентного дохода (сумма дохода держателей (владельцев евробондов – 24 канал)) на основании отдельного решения Кабинета Министров Украины может уплачиваться держателям облигаций частично или полностью,

– указано в документе.

Также в конце указанной отсрочки невыплаченная на тот момент сумма дохода собственников евробондов может быть выплачена собственникам в полном объеме или путем дополнительного выпуска соответствующих облигаций.

"Сумма дохода держателей рассчитывается Минфином с учетом, в частности, информации, предоставленной субъектами хозяйствования, привлеченными Минфином для предоставления агентских, консультационных или других услуг в связи с сделками, и не может превышать 3000 миллионов долларов США (совместно для всех облигаций, оплачиваемых в долларах США) и 300 миллионов евро (совместно для всех облигаций, оплачиваемых в евро)", – объясняется в постановлении.

Минфин должен вскоре обратиться к владельцам евробондов для согласования таких изменений и согласовать их также с Бюджетным комитетом Совета.

Напомним! Ранее "Нафтогаз" обращался к владельцам евробондов по поводу отсрочки выплат по этим ценным бумагам. Это привело к падению котировок суверенных еврооблигаций до исторического минимума.

Обратите внимание – Германия решила сократить поддержку Украины: смотрите видео