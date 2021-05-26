Протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.

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Україна втрачає інвестиції

За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі:

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%,

Інформація та телекомунікації – 29% ,

, Фінансова та страхова діяльність – 24%,

Торгівля — 21,9%,

Будівництво — 19,2% ,

, Промисловість – 12,4%.

Однак, є сфери, у яких спостерігається протилежна тенденція. Зростання інвестицій зафіксували у:

Охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги. Капітальні вкладення у галузь зросли на 137,1%.

Транспорт та поштова діяльність залучила на 23,6% більше вкладень.

більше вкладень. У сільському господарстві фінансова підтримка виросла на 7,7% .

. Інвестиції у професійну, наукову та технічну діяльності зросли на 6,7%.

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