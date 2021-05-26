Протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою. 

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Україна втрачає інвестиції

За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: 

  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%,
  • Інформація та телекомунікації – 29%,
  • Фінансова та страхова діяльність – 24%,
  • Торгівля — 21,9%,
  • Будівництво — 19,2%,
  • Промисловість – 12,4%.

Однак, є сфери, у яких спостерігається протилежна тенденція. Зростання інвестицій зафіксували у:

  • Охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги. Капітальні вкладення у галузь зросли на 137,1%.
  • Транспорт та поштова діяльність залучила на 23,6% більше вкладень.
  • У сільському господарстві фінансова підтримка виросла на 7,7%.
  • Інвестиції у професійну, наукову та технічну діяльності зросли на 6,7%.