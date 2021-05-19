Зокрема, йдеться про фондові індекси. Особливо увагу у різномаїтті фінансових інструментів привертає індекс S&P500, до кошика якого входять акціонерні компанії США з найбільшою капіталізацією.

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Барометр економіки США

Акції могутніх американських корпорацій торгують на найбільших фондових біржах США, тож цей індекс вважається справжнім барометром американської економіки. У квітні 2021 року цей індекс досягнув нового рекорду. Тенденцію до зростання прогнозують і надалі. На динаміку індексу S&P 500 одразу впливають кілька факторів. В тому числі вагому роль у цьому процесі відіграє підтримка американської економіки. Влада виділила на цю мету 2 трильйони доларів США, і при потребі готова збільшити цю суму.

Нова інвестиційна ідея

На фоні цього компанія Forex Club підготувала для своїх клієнтів нову інвестиційну ідею – "Кращий час для зростання S&P 500". Отримати доступ до вигідного фінансового інструмента дуже просто. Необхідно відкрити та поповнити рахунок в компанії Forex Club, після цього залишити заявку на підключення до цієї інвестиційної ідеї, наприклад, через вашого персонального менеджера, а коли заявку опрацюють, ви отримаєте детальний опис цієї інвестиційної ідеї, де можна буде знайти фундаментальне і технічне обґрунтування ідеї, терміни та точки входу і виходу з угоди, а також розрахунок показників виходячи з трьох сценаріїв:

консервативного,

помірного,

агресивного.

Як довго триватиме зростання S&P 500

За прогнозом аналітиків, фондовий індекс S&P 500 не лише зростатиме, але й буде встановлювати нові рекорди. Ця тенденція триватиме, щонайменше, до літа. Статистично квітень найефективнішим місяцем в році для цього індексу.

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Загалом середнє зростання у квітні за останні 20 років склало 2,6%. З 2013 року цей місяць завжди закривався з позитивним значенням. Для нового стрибка є всі передумови:

хороші показники економіки США і зокрема корпоративного сектора,

успіхи американської влади в боротьбі з коронавірусом,

безпрецедентна підтримка економіки зі сторони влади на чолі з президентом США Джо Байденом.

Тож, за прогнозами фахівців, найближчим часом, американська економіка тільки зростатиме, а від так, фондові індекси США приноситимуть все більше доходів інвесторам. Не зволікайте!