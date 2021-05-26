В течение первого квартала 2021 инвесторы вложили в экономику Украины 78,2 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель упал на 9,5%. Всего в 2020 году Украина получила 419,8 миллиарда гривен в качестве вложений, тогда как в 2019 году эта цифра была на 38,2% больше.

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Украина теряет инвестиции

По данным Госстата, отток инвестиций состоялся почти во всех секторах экономики. Больше всего потеряли следующие отрасли:

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 79,6%,

Информация и телекоммуникации – 29% ,

Финансовая и страховая деятельность – 24%,

Торговля – 21,9%,

Строительство – 19,2% ,

Промышленность – 12,4%.

Однако, есть сферы, в которых наблюдается противоположная тенденция. Рост инвестиций зафиксировали в:

Здравоохранение и предоставлении социальной помощи. Капитальные вложения в отрасль выросли на 137,1%.

Транспорт и почтовая деятельность привлекла на 23,6% больше вложений.

В сельском хозяйстве финансовая поддержка выросла на 7,7% .

Инвестиции в профессиональную, научную и техническую деятельности выросли на 6,7%