В течение первого квартала 2021 инвесторы вложили в экономику Украины 78,2 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель упал на 9,5%. Всего в 2020 году Украина получила 419,8 миллиарда гривен в качестве вложений, тогда как в 2019 году эта цифра была на 38,2% больше.
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Украина теряет инвестиции
По данным Госстата, отток инвестиций состоялся почти во всех секторах экономики. Больше всего потеряли следующие отрасли:
- Искусство, спорт, развлечения и отдых – 79,6%,
- Информация и телекоммуникации – 29%,
- Финансовая и страховая деятельность – 24%,
- Торговля – 21,9%,
- Строительство – 19,2%,
- Промышленность – 12,4%.
Однако, есть сферы, в которых наблюдается противоположная тенденция. Рост инвестиций зафиксировали в:
- Здравоохранение и предоставлении социальной помощи. Капитальные вложения в отрасль выросли на 137,1%.
- Транспорт и почтовая деятельность привлекла на 23,6% больше вложений.
- В сельском хозяйстве финансовая поддержка выросла на 7,7%.
- Инвестиции в профессиональную, научную и техническую деятельности выросли на 6,7%