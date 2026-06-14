Туапсе не відвантажив жодної тонни: як це вдарить по нафтовій галузі Росії

Українські удари по нафтовому сектору на території Росії не лише скорочують ресурси, які Кремль може спрямовувати на ведення війни. Вони також завдають довгострокової шкоди одній із ключових галузей економіки країни агресорки.

У якому стані порт Туапсе

Деталі в етері FREEДОМ розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пригадав серію здійснених протягом квітня – травня масованих ударів українських БпЛА по Туапсинському нафтопереробному заводу та прилеглому морському терміналу "Роснефті".

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За словами експерта, у травні порт Туапсе взагалі не здійснював відвантаження нафти. А оскільки на нього припадало близько 20% танкерного експорту російської сировини, наслідки є суттєвими.

І йдеться не лише про недоотримані доходи. Через особливості нафтовидобутку проблеми з відвантаженням можуть створювати додаткові технологічні ризики, тож здатні позначитися на функціонуванні всієї галузі.

Ви не можете просто перекинути цю нафту, наприклад, у порт Усть-Луга. Це так не працює. Ця інфраструктура будувалася десятиліттями, і вона була розрахована на стабільну роботу, стабільне постачання нафти. А її немає,

– пояснив речник.

Цікаво! Раніше в Генштабі ЗСУ підрахували, що збитки від ударів по Туапсинському НПЗ та портовій інфраструктурі перевищили 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Туапсинський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні країни-агресорки. Його виробничі потужності дозволяють щороку обробляти близько 12 мільйонів тонн сировини та випускати пальне, зокрема для потреб армії окупантів.

Що стосується інших експортних напрямків, за попередніми оцінками, у червні обсяги відвантаження сирої нафти через порти Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ також скоротяться. Однією з причин називають українські атаки по інфраструктурі. Щоправда, після завершення ремонтів НПЗ нарощують перероблення, а отже частину сировини спрямовують не на експорт, а на внутрішній ринок на тлі сезонного зростання попиту на пальне.