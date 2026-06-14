У якому стані порт Туапсе

Деталі в етері FREEДОМ розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пригадав серію здійснених протягом квітня – травня масованих ударів українських БпЛА по Туапсинському нафтопереробному заводу та прилеглому морському терміналу "Роснефті".

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За словами експерта, у травні порт Туапсе взагалі не здійснював відвантаження нафти. А оскільки на нього припадало близько 20% танкерного експорту російської сировини, наслідки є суттєвими.

І йдеться не лише про недоотримані доходи. Через особливості нафтовидобутку проблеми з відвантаженням можуть створювати додаткові технологічні ризики, тож здатні позначитися на функціонуванні всієї галузі.

Ви не можете просто перекинути цю нафту, наприклад, у порт Усть-Луга. Це так не працює. Ця інфраструктура будувалася десятиліттями, і вона була розрахована на стабільну роботу, стабільне постачання нафти. А її немає,

– пояснив речник.

Цікаво! Раніше в Генштабі ЗСУ підрахували, що збитки від ударів по Туапсинському НПЗ та портовій інфраструктурі перевищили 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Туапсинський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні країни-агресорки. Його виробничі потужності дозволяють щороку обробляти близько 12 мільйонів тонн сировини та випускати пальне, зокрема для потреб армії окупантів.

Що стосується інших експортних напрямків, за попередніми оцінками, у червні обсяги відвантаження сирої нафти через порти Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ також скоротяться. Однією з причин називають українські атаки по інфраструктурі. Щоправда, після завершення ремонтів НПЗ нарощують перероблення, а отже частину сировини спрямовують не на експорт, а на внутрішній ринок на тлі сезонного зростання попиту на пальне.