Що відомо про експорт російської нафти?
Потрібно розуміти, що експорт російської нафти впав з початку 2026 року. Цьому сприяли атаки України, повідомляє Reuters.
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Якщо спиратися на попередні дані, ситуація зміниться так:
- обсяги відвантаження сирої нафти з західних портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська протягом травня складали – 2,5 мільйона барелів на день;
- а у червні вони, імовірно, складуть – 1,7 мільйона барелів на день.
Завершення робіт з технічного обслуговування та ремонту дозволить російським нафтопереробним заводам збільшити пропускну здатність на тлі сезонного зростання попиту на паливо та дефіциту, про який повідомлялося в деяких регіонах, але зниження виробництва означає, що додаткову сировину для переробки доведеться перенаправити з експорту,
– повідомляє видання, спираючись на джерела
Наразі аналітики вважають, що Росія хоче збільшити переробку сирої нафти у червні на орієнтовно 250 000 – 400 000 барелів на добу. А от відновлення видобутку триватиме значно довше.
Яка ситуація з видобутком нафти в Росії зараз?
- У квітні рівень видобуток російської нафти відчутно впав. На це плинули атаки українських безпілотників. Деякі російські НПЗ скоротили діяльність, а частина – повністю закрилася на ремонт.
- Падіння рівня видобутку нафти в Росії протягом квітня стало найбільшим за останні 6 років. Тобто, з початку пандемії COVID-19 у 2020 році. У травні ситуація відчутно не покращилась.