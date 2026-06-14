В каком состоянии находится порт Туапсе

Подробности в эфире FREEДОМ рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он напомнил о серии массированных ударов украинских БпЛА по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и прилегающему морскому терминалу "Роснефти", нанесенных в апреле – мае.

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По словам эксперта, в мае порт Туапсе вообще не осуществлял отгрузку нефти. А поскольку на него приходилось около 20% танкерного экспорта российского сырья, последствия являются существенными.

И речь идет не только о недополученных доходах. Из-за особенностей нефтедобычи проблемы с отгрузкой могут создавать дополнительные технологические риски, а значит, способны сказаться на функционировании всей отрасли.

Вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт Усть-Луга. Так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А их нет,

– пояснил пресс-секретарь.

Интересно! Ранее в Генштабе ВСУ подсчитали , что убытки от ударов по Туапсинскому НПЗ и портовой инфраструктуре превысили 300 миллионов долларов.

Напомним, Туапсинский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге страны-агрессора. Его производственные мощности позволяют ежегодно обрабатывать около 12 миллионов тонн сырья и выпускать топливо, в частности для нужд армии оккупантов.

Что касается других экспортных направлений, по предварительным оценкам, в июне объемы отгрузки сырой нефти через порты Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск также сократятся. Одной из причин называют украинские атаки по инфраструктуре. Правда, после завершения ремонтов НПЗ наращивают переработку, а значит, часть сырья направляют не на экспорт, а на внутренний рынок на фоне сезонного роста спроса на топливо.