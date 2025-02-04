Валюта особливого партнера України обвалилася до нового історичного мінімуму

Турецька ліра зафіксувала новий обвал на ринку. Ба більше, валюта оновила свій історичний мінімум.

Турецька ліра до долара

Рекордний мінімум турецької ліри щодо долара зафіксували під час торгів у понеділок, 3 лютого. Загалом курс долара ріс щодо ліри щомісячно з червня 2024 року до січня. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін"

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На початку тижня Інститут статистики (TÜİK) заявив, що річня інфляція в Туреччині сповільнилася до 42,12% у січні. Це показник за грудень становив 44,38% річних. Проте у місячному вираженні інфляція зросла на понад 5% порівняно з 1,03% у грудні.

У результаті курс вперше в історії впав до 36 лір за долар. Станом на вівторок, 4 лютого, 1 долар дорівнює 35,93 ліри. Це означає, що турецька валюта трохи зміцнила свої позиції на ринку. Загалом з початку року курс ліри щодо долара впав на 1,56%, за даними Google Фінанси.

Нагадаємо, що схожа ситуація в Туреччині була й на початку 2024 року, коли курс також вперше сягнув позначки вище 30 лір за один долар. Ба більше, за 2023 рік турецька валюта знецінилася майже на 37%.

До того ж долар суттєво подорожчав щодо світових на початку цього тижні на тлі введення нових мит з боку США на імпортні товари з Канади, Мексики (головні торгові партнери американців) та Китаю. Зокрема, 3 лютого долар додав в ціні понад 1%.