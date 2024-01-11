Чому ліра обвалилася

У 2023 році турецька ліра зазнала значного падіння відносно долара, втративши близько 60% своєї вартості, попри сім послідовних підвищень облікової ставки Центральним банком Туреччини.

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Цикл підвищень ставок розпочався у червні, коли регулятор майже подвоїв ставку з 8,5% до 15% річних.

Цікаво! До кінця року ставка сягнула 20-річного максимуму, коли Центральний банк Туреччини підвищив її до рівня 42,5%. Ці заходи були вжиті у відповідь на стрімке зростання інфляції, яка у грудні 2023 року досягла 64,8% у річному вирахуванні, зростаючи з 62% у листопаді.

Посилення грошово-кредитної політики було ініційоване після призначення Хафізе Гайє Еркан на посаду голови Центрального банку Туреччини президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. До цього призначення Еркан обіймала високі посади в таких фінансових установах, як Goldman Sachs та First Republic.

Стрімка інфляція

Нагадаємо, у серпні 2023 року В Туреччині ключові відсоткову ставку підвищили до 25%. Це найвищий рівень з 2019 року. Таке різке підвищення вплинуло на ріст турецької ліри.

Підвищення ставки надсилає дуже сильний сигнал про те, що банк має намір стримати інфляцію, і початкова реакція ринку є дуже позитивною,

– казав тоді Пьотр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Згідно з інформацією, опублікованою у липні, річна інфляція в Туреччині у червні знизилась до рівня, який став найнижчим з грудня 2021 року, знижуючись з 39,59% до 38,21%.

Однак, водночас місячна інфляція зросла до 3,92%, що є найвищим показником з січня того ж року.

Попри це, місячний показник інфляції все ще залишався нижчим за очікування, визначені в опитуванні Reuters, яке прогнозувало зростання інфляції до 4,84% у місячному вимірі.