Чому знову росте долар

У понеділок, 3 лютого 2025 року, долар США різко зріс в ціні після запровадження нових мит на імпортні товари з Канади, Китаю та Мексики з боку США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Стрімке подорожчання долара спровокувало обвал низки валют. Серед них мексиканський песо, канадський долара, китайський юань, швейцарський франк, євро та інші. Митна політика Трампа може спровокувати новий сплеск інфляції у США, що сприяє зростанню вартості долара.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 109,79. Цей показник зріс на 1,31%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 107,98 до 109,88.

Натомість курс євро щодо долара обвалився до найнижчого рівня за понад 2 роки. Тоді як швейцарський франк впав в ціні до мінімуму з травня. Також варто врахувати, що валюта Швейцарії, як правило, виступає в ролі безпечної гавані.