Коли будуть нові євро

Європейський центральний банк вперше за 23 роки планує змінити дизайн готівкових євро. Цього року банк оголосить конкурс, аби обрати нові дизайни для купюр євро. Переможця оголосять в 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Independent.

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Мета оновлення дизайну є створення більш привабливих та зручних банкнот. Наразі виділяють дві основні теми, які можуть використати для створення нових банкнот:

Відомі європейці : серед кандидатів — грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка Берта фон Зуттнер.

: серед кандидатів — грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка Берта фон Зуттнер. Природа та інституції: альтернативний варіант передбачає зображення птахів і річок на лицьовому боці, а європейських інституцій – на зворотному.

Що варто знати про євро Це офіційна валюта країн Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.



ЄЦБ випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, а також карбує монети номіналами 1, 2, 10, 20, 50 центів та 1 і 2 євро. У 2019 році регулятор Це офіційна валюта країн Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.ЄЦБ випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, а також карбує монети номіналами1, 2, 10, 20, 50 центів та 1 і 2 євро. У 2019 році регулятор припинив випускати купюру номіналом 500 євро.

Проте обрані теми можуть спровокувати дискусії, адже вони включають згадки про 6 країн Єврозони, що використовують євро як основну валюту. Нові купюри євро введуть в обіг лише через кілька років.