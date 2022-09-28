Не такі вже й друзі: банки Туреччини перестали обслуговувати російські картки

Державні банки Туреччини вийшли з російської платіжної системи "мір" через тиск з боку США стосовно дотримання санкцій. Раніше це вже зробили приватні турецькі банки.

Турецькі банки не обслуговують картки "мір"

Після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Мінфіну США щодо санкцій проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "мір", Türkiye İş Bankası та Denizbank вийшли з російської системи.

Читайте також Нафтове ембарго все ближче: як це можуть використати інвестори з України

Після двох приватних банків три державні банки також оголосили про вихід з "мір". Таким чином турецьких банків, які використовують російську систему "мір", більше немає.

Російська платіжна система "мір" була створена ЦБ росії в травні 2017 року як національна платіжна система. Варто відмітити, що "мір" не якесь російське ноу-хау, оскільки більшість країн мають свої платіжні системи. Для міжнародних операцій цивілізовані країни використовують системи SWIFT, з якої, до слова, відключили ряд російських банків, через війну в Україні.

До теми ЄС обговорює відключення від SWIFT ще чотирьох російських банків

Турецькі банки та платіжна система "мір"