Турецькі банки не обслуговують картки "мір"

Після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Мінфіну США щодо санкцій проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "мір", Türkiye İş Bankası та Denizbank вийшли з російської системи.

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Після двох приватних банків три державні банки також оголосили про вихід з "мір". Таким чином турецьких банків, які використовують російську систему "мір", більше немає.

Нагадаємо! Російська платіжна система "мір" була створена ЦБ росії в травні 2017 року як національна платіжна система. Варто відмітити, що "мір" не якесь російське ноу-хау, оскільки більшість країн мають свої платіжні системи. Для міжнародних операцій цивілізовані країни використовують системи SWIFT, з якої, до слова, відключили ряд російських банків, через війну в Україні.

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Турецькі банки та платіжна система "мір"

Туреччина погодилася запровадити російський платіжну систему "мір" у п’ятьох своїх банках після серпневої зустрічі президентів Туреччини та росії. Це були такі банки: Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank і Halkban.

З 15 вересня США та ЄС посилили тиск на Анкару через те, що Туреччина допомагає росіянам обходити санкції, адже що російська платіжна система підключена до турецьких банків, повідомляв раніше Financial Times.

19 вересня найбільший приватний турецький банк Isbank оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "мір", яку на росії почали використовувати після виходу Visa та MasterCard.

Також у вересні стало відомо, що ряд турецьких готелів в Анталії нарешті перестав приймати банківські картки "мір".

Нагадаємо! Узбекистан теж припинив обслуговувати російські картки платіжної системи "мір", посилаючись на технічні причини.