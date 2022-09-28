Турецкие банки не обслуживают карты "мир"
После предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Минфина США по поводу санкций против финансовых учреждений, использующих платежную систему "мир", Türkiye İş Bankası и Denizbank вышли из российской системы.
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После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из "мир". Таким образом, турецких банков, использующих российскую систему "мир", больше нет.
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Турецкие банки и платежная система "мир"
- Турция согласилась ввести российскую платежную систему "мир" в пяти своих банках после августовской встречи президентов Турции и россии. Это были такие банки: Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank и Halkban.
- С 15 сентября США и ЕС усилили давление на Анкару из-за того, что Турция помогает россиянам обходить санкции, ведь российская платежная система подключена к турецким банкам, сообщал ранее Financial Times.
- 19 сентября крупнейший частный турецкий банк Isbank объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "мир", которую на россии начали использовать после выхода Visa и MasterCard.
- Также в сентябре стало известно, что ряд турецких отелей в Анталии наконец-то перестал принимать банковские карты "мир".