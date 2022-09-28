Турецкие банки не обслуживают карты "мир"

После предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Минфина США по поводу санкций против финансовых учреждений, использующих платежную систему "мир", Türkiye İş Bankası и Denizbank вышли из российской системы.

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После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из "мир". Таким образом, турецких банков, использующих российскую систему "мир", больше нет.

Напомним! Российская платежная система "Мир" была создана ЦБ России в мае 2017 года как национальная платежная система. Стоит отметить, что "мир" не какое-нибудь российское ноу-хау, поскольку большинство стран имеют свои платежные системы. Для международных операций цивилизованные страны используют системы SWIFT, из которой, к слову, отключили ряд российских банков из-за войны в Украине.

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Турецкие банки и платежная система "мир"

Турция согласилась ввести российскую платежную систему "мир" в пяти своих банках после августовской встречи президентов Турции и россии. Это были такие банки: Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank и Halkban.

С 15 сентября США и ЕС усилили давление на Анкару из-за того, что Турция помогает россиянам обходить санкции, ведь российская платежная система подключена к турецким банкам, сообщал ранее Financial Times.

19 сентября крупнейший частный турецкий банк Isbank объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "мир", которую на россии начали использовать после выхода Visa и MasterCard.

Также в сентябре стало известно, что ряд турецких отелей в Анталии наконец-то перестал принимать банковские карты "мир".

Напомним! Узбекистан тоже прекратил обслуживать российские карты платежной системы "мир", ссылаясь на технические причины.