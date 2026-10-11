Чому старі панелі не варто викидати

Уживане обладнання може залишатися джерелом матеріалів для повторного використання. Експерти Агентства з охорони довкілля США зазначають, що перероблення дозволяє повертати сировину у виробництво, зменшувати кількість відходів на сміттєзвалищах та створювати нові робочі місця.

Близько 75% маси сонячної панелі становить скло, повторне залучення якого у виробництво вже добре налагоджене по всьому світу. Також повторно використовувати можна алюмінієві рами, мідні дроти та пластикові розподільні коробки.

Водночас деякі матеріали всередині обладнання, зокрема фотоелектричних елементів, значно складніше переробляти, як-от:

срібло та мідь , що містяться в дуже невеликих кількостях;

, що містяться в дуже невеликих кількостях; критично важливі олово, телур і стибій , а також галій та індій в деяких тонкоплівкових модулях;

, а також в деяких тонкоплівкових модулях; токсичні метали, як-от свинець і кадмій, що потребують належного поводження під час утилізації.

Окрім самих сонячних панелей, особливу увагу варто приділити іншим складникам системи: інвертори можна утилізувати разом з електронними відходами, кріплення – з брухтом, а акумулятори – через спеціалізовані програми перероблення.



Будова сонячної панелі / Джерело National Renewable Energy Laboratory

Перероблення сонячних панелей має свої особливості, адже для повернення матеріалів у виробництво необхідно відокремити їх один від одного. Для цього використовують механічні, термічні та хімічні методи, а також спеціальні технології очищення металів.

Водночас ця галузь лише розвивається. Дослідники шукають способи зробити вилучення компонентів економічно вигідним, однак навіть у США технології поки не застосовують масштабно.

Нагадаємо, старі смартфони теж залишаються джерелом цінної сировини, безпечне вилучення якої є складним процесом. І все ж просто викидати їх у смітник не радять: у тонні техніки може міститися в 100 разів більше золота, аніж в такій же кількості руди.