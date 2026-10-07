Що підтримує ціни на мідь

Від початку 2026 року мідь подорожчала приблизно на 17% і досі тримається поблизу рекордних рівнів. Як пише The Wall Street Journal, довгостроковий попит формують електрифікація, оборонна промисловість і дата-центри для штучного інтелекту.

Ще сильнішим чинником залишається пропозиція. Якість руди поступово знижується, через що видобуток стає дорожчим, а нові проєкти стикаються з тривалими погодженнями та регуляторними бар'єрами. Тож від відкриття перспективного родовища до фактичного початку виробництва може минути майже 20 років.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2035 року пропозиція первинної міді (без урахування вторинної сировини) може виявитися на 25% нижчою за попит. Такий сценарій пов'язують із нинішнім портфелем гірничодобувних проєктів, якого може бути недостатньо для покриття майбутньої потреби.

Водночас дослідження групи науковців на чолі з професором Мічиганського університету Адамом Саймоном показує, що для стимулювання достатніх інвестицій у новий видобуток ціна міді має перевищити 20 тисяч доларів за тонну, що приблизно на 37% вище за нинішній рівень (орієнтовно 14,5 тисячі доларів).

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Мідь можна переробляти без суттєвої втрати властивостей, тому старі кабелі, труби чи деталі техніки нерідко отримують "друге життя" замість того, щоб просто опинитися у відходах.

Актуальні ціни по пунктах приймання в різних регіонах відстежує профільний ресурс Metalolom.biz. Станом на вечір середи, 7 жовтня, середньоринкові показники по Україні такі:

чиста мідь – 485,03 гривні за кілограм ;

; забруднений метал – 460,78 гривні за кілограм ;

; мідний кабель – орієнтовно 400 гривень за кілограм ;

; мідна стружка – приблизно 428,83 гривні за кілограм ;

; мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.

Нагадаємо, українці нерідко добувають кольорові метали зі старої побутової техніки. Наприклад, мідь можна знайти в кінескопних телевізорах, які давно поступилися місцем пласким екранам.