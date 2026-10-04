Чому телефон не варто просто викидати

Мобільні телефони належать до відходів електронного обладнання, обсяги яких у світі постійно зростають. У Міндовкілля України попереджали, що така техніка стає дедалі серйознішою екологічною проблемою, адже після завершення строку служби потребує правильного збору та подальшого перероблення.

Водночас старі гаджети – це не просто сміття. Вони містять цінні ресурси, які можна повернути в обіг, однак безпечне вилучення корисних компонентів залишається складним і дорогим процесом. Саме тому непотрібний смартфон краще не відправляти у звичайний смітник разом із побутовими відходами.

Сучасний телефон складається з десятків компонентів, для виробництва яких потрібні природні ресурси. Як пояснює Агентство з охорони довкілля США, видобуток і обробка цієї сировини потребують значних витрат енергії та можуть впливати на довкілля. Зокрема, у дисплеї використовують скло, пластик і рідкі кристали, в акумуляторах – сполуки літію, а в друкованих платах – різноманітні метали.

За даними відомства, з одного мільйона перероблених смартфонів можна повернути в обіг приблизно 16 тонн міді, 350 кілограмів срібла; 34 кілограми золота та майже 15 кілограмів паладію.

Саме тому старий смартфон не обов'язково має лежати в шухляді чи опинитися в смітнику. Експерти радять дати йому "друге життя":

передати іншій людині або на благодійність – родичам, друзям чи організаціям, які приймають вживану техніку;

продати – через перевірені платформи або скористатися сервісами викупу старих пристроїв;

або ж одразу здати на перероблення – у спеціалізований пункт збору електроніки чи через програму повернення техніки.

У тонні мобільних телефонів золота в 100 разів більше, аніж у тонні золотої руди,

– зазначав Рюдігер Куер, директор програми ООН зі стійкого розвитку.

Нагадаємо, золото і справді широко використовують у сучасних технологіях. Щоправда, висока ціна подекуди змушує виробників скорочувати його частку або відмовлятися від дорогоцінного металу зовсім. Водночас залишаються напрями, які підтримують попит, – зокрема виробництво чипів, електроніки, обладнання для центрів обробки даних і розвиток ШІ-інфраструктури.