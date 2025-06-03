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3 червня, 08:00
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Тарифна війна США вплинула на ринок дорогоцінних металів: золото помітно подорожчало

Валерія Городинська
Основні тези
  • Ціни на золото зросли до понад 3 тисячі доларів за тройську унцію через геополітичну напруженість та ослаблення долара США.
  • Зростання тарифів на сталь та алюміній, оголошене Трампом, підвищило попит на золото як безпечний актив.

На ринку тройська унція золота коштує понад 3 тисячі доларів. Вплинули на такий ріст дорогоцінного металу геополітична напруженість, зокрема через тарифну війну Трампа, а також через ослаблення долара.

Як виросли ціни на золото

Відомо, що ф'ючерси на золото зросли на 1,8%, тобто до 3 374,10 доларів за тройську унцію, передає 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Що таке тройська унція 

Це спеціальна одиниця вимірювання для дорогоцінних металів, каміння та пороху. Маса тройської унції складає 31,10 грама.

Таким чином, зростання торговельної напруженості підвищило попит на безпечні активи, такі як золото. 

  • Крім того, на ріст ціни на метал вплинуло ослаблення долара США. 

Що з цінами на базові метали

Попри те, що дорогоцінні метали, такі як золото, ростуть в ціні, водночас вартість на базові метали неоднозначна:

  • Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросла на 1% – до 9 593,0 доларів за метричну тонну,
  • Натомість тримісячний алюміній на LME знизився на 0,2% – до 2 444,50 доларів за тонну,
  • Ціни на мідь на американській товарній біржі Comex продемонстрували ріст – з 800 доларів наприкінці минулого тижня до 1 100 доларів за тонну.