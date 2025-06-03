Тарифна війна США вплинула на ринок дорогоцінних металів: золото помітно подорожчало

На ринку тройська унція золота коштує понад 3 тисячі доларів. Вплинули на такий ріст дорогоцінного металу геополітична напруженість, зокрема через тарифну війну Трампа, а також через ослаблення долара.

Як виросли ціни на золото

Відомо, що ф'ючерси на золото зросли на 1,8%, тобто до 3 374,10 доларів за тройську унцію, передає 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Що таке тройська унція Це спеціальна одиниця вимірювання для дорогоцінних металів, каміння та пороху. Маса тройської унції складає 31,10 грама.

Серед причин зростання дорогоцінного металу є обіцянка Дональда Трампа подвоїти імпортні тарифи на сталь та алюміній до 50% з 4 червня.

Таким чином, зростання торговельної напруженості підвищило попит на безпечні активи, такі як золото.

Крім того, на ріст ціни на метал вплинуло ослаблення долара США.

Що з цінами на базові метали

Попри те, що дорогоцінні метали, такі як золото, ростуть в ціні, водночас вартість на базові метали неоднозначна: