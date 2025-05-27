У Китаї виявили нове родовище золота

Археологи знайшли в Китаї одне із найбільших родовищ золота у новітній історії. Проте це не єдина характеристика, яка привернула увагу експертів, пише 24 Канал з посиланням на Daily Galaxy.

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У новому родовищі золота в Китаї виявили понад 1000 тонн дорогоцінного металу. Запаси золота оцінюють у 600 мільярдів юанів або приблизно 78 мільярдів євро. Водночас фахівців дивує ще й чистота жили в родовищі.

До теми! Родовище золота розташоване у провінції Хунань, що в центральній частині Китаю. Виявити нове родовище вдалося завдяки сучасним технологіям.

Додають, що родовище золота містить понад 40 окремих золотих жил, які простягаються крізь корінну породу на глибині до 3 кілометрів. У рамках первісної розвідки у родовищі на позначці 2 кілометрів виявили приблизно 300 тонн запасів. Нагадаємо, що у квітні Китай купив рекордні обсяги золота за 11 місяців

Цікаво! Французький фермер Мішель Дюпон знайшов на своїй території приблизно 150 тонн золота. Запаси дорогоцінного металу оцінили в 4 мільярди євро. Проте чоловік не можу забрати це золото собі, оскільки воно належить державі за законами Франції.

Водночас додають, що подальша розробка родовища допомогла виявити глибші та перспективніші шари з покладами дорогоцінного металу. Крім того, руда, яку видобули в процесі, містить до 138 грамів золота на тонну. Це досить рідкісне явище, що свідчить про надзвичайну якість мінералізації.