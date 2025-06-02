Які статки у авторки "Гаррі Поттера"
Як відомо зі списку людей, які найбільше заробили у 2020 році, складеним Forbes, Роулінг заробила 60 мільйонів доларів з червня 2019 року по червень 2020 року, передає 24 Канал. Ці кошти вона отримала від поєднання продажу книг та продажу атракціону "Чарівного світу".
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- Водночас у списку найбагатших людей Sunday Times за 2020 рік, статки Роулінг оцінюються в 795 мільйонів фунтів стерлінгів, що трошки більше, аніж мільярд доларів США.
- У 2012 році Джоан Роулінг вибула зі списку мільярдерів через значну благодійність. Відтак, за останні 20 років письменниця пожертвувала на благодійність понад 200 мільйонів доларів.
- Станом на сьогодні, за даними Forbes, чистий капітал Роулінг оцінюються в 1,2 мільярда доларів США.
Крім того, у 2024 році розпочалося виробництво серіалу HBO Max за мотивами книг про Гаррі Поттера. Авторка серії романів може отримати приблизно 20 мільйонів доларів на рік за участь у проєкті.
Що приносить дохід Роулінг
- За даними видання Бабель, контракт Джоан Роулінг з Warner Brosers включає участь у прибутках, титул виконавчого продюсера у двох останніх фільмах про Гаррі Поттера та контроль над будь-якими продовженнями роману без її згоди.
Цікаво! Після виходу останньої частини роману у 2011 році кінофраншиза зібрала майже 7,7 мільярда доларів у світовому прокаті. Це стало найкасовішою франшизою в історії кіно.
- У 2012 році Роулінг створила видавництво Pottermore Publishing, що стало доволі популярним під час пандемії. Зараз воно приносить кілька мільйонів доларів доходу на рік.
- З 2016 року на Бродвеї в Лондоні та 5 інших містах йде театральна постановка "Гаррі Поттер і Прокляте Дитя". Вистава зібрала понад мільярд доларів і частина з них належить Роулінг.
- HBO Max випускав 5 сезон серіалу C.B. Strike, що є адаптацією детективних романів Роулінг, написаних під псевдонімом Роберт Ґалбрейт. Це також приносить прибуток авторці.
- Відеогри Hogwarts Legacy продала 24 мільйони копій, а Роулінг заробила майже мільярд доларів.