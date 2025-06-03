Як виросли ціни на золото
Відомо, що ф'ючерси на золото зросли на 1,8%, тобто до 3 374,10 доларів за тройську унцію, передає 24 Канал з посиланням на WSJ.
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Що таке тройська унція
Це спеціальна одиниця вимірювання для дорогоцінних металів, каміння та пороху. Маса тройської унції складає 31,10 грама.
- Серед причин зростання дорогоцінного металу є обіцянка Дональда Трампа подвоїти імпортні тарифи на сталь та алюміній до 50% з 4 червня.
Таким чином, зростання торговельної напруженості підвищило попит на безпечні активи, такі як золото.
- Крім того, на ріст ціни на метал вплинуло ослаблення долара США.
Що з цінами на базові метали
Попри те, що дорогоцінні метали, такі як золото, ростуть в ціні, водночас вартість на базові метали неоднозначна:
- Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросла на 1% – до 9 593,0 доларів за метричну тонну,
- Натомість тримісячний алюміній на LME знизився на 0,2% – до 2 444,50 доларів за тонну,
- Ціни на мідь на американській товарній біржі Comex продемонстрували ріст – з 800 доларів наприкінці минулого тижня до 1 100 доларів за тонну.