Як виросли ціни на золото

Відомо, що ф'ючерси на золото зросли на 1,8%, тобто до 3 374,10 доларів за тройську унцію, передає 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Що таке тройська унція

Це спеціальна одиниця вимірювання для дорогоцінних металів, каміння та пороху. Маса тройської унції складає 31,10 грама.

Таким чином, зростання торговельної напруженості підвищило попит на безпечні активи, такі як золото.

  • Крім того, на ріст ціни на метал вплинуло ослаблення долара США.

Що з цінами на базові метали

Попри те, що дорогоцінні метали, такі як золото, ростуть в ціні, водночас вартість на базові метали неоднозначна:

  • Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросла на 1% – до 9 593,0 доларів за метричну тонну,
  • Натомість тримісячний алюміній на LME знизився на 0,2% – до 2 444,50 доларів за тонну,
  • Ціни на мідь на американській товарній біржі Comex продемонстрували ріст – з 800 доларів наприкінці минулого тижня до 1 100 доларів за тонну.