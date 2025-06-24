На тлі перемир’я між Ізраїлем та Іраном: ціни на золото впали до найнижчого рівня за два тижні

Золото впало більш ніж на 1%. Це дорогоцінний метал досяг мінімуму за два тижні.

Ціни на золото суттєво знизились

Це сталося після того, як Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що зменшило привабливість золота як "тихої гавані", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що ціна на золото у спот-торгах знизилася на 1,4% – до 3 322,09 долара за унцію. Це відбулося після того, як ціна досягла найнижчого рівня з 11 червня.

Ціни на золото знижуються сьогодні через зміщення ринкового настрою в бік більшого апетиту до ризику, оскільки зростає оптимізм щодо можливого завершення бойових дій на Близькому Сході,

– зазначив Рікардо Евангеліста, старший аналітик брокерської фірми ActivTrades.

Він додав, що не вірить, що ціна золота в короткостроковій перспективі опуститься нижче 3 000 доларів. Однак бачить суттєвий рівень підтримки на позначці 3 300 доларів.

Водночас інвестори наразі чекають на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Наразі Павелл обережно уникає натяків на можливе швидке зниження ставок.

Золото, яке не приносить доходу, стає привабливішим на тлі низьких процентних ставок,

– пояснили у Reuters.

Інвестори зараз очікують зниження ставок від ФРС на 57 базисних пунктів до кінця року. Аналітики вважають, що ціна на золото, ймовірно, певний час консолідуватиметься, а потім знову зросте – до 3 600 доларів за унцію до кінця року.

У довшій перспективі ми очікуємо піку цін на золото у 2025 році, після чого можливе поступове зниження у 2026-му на тлі покращення економічних перспектив і зменшення глобальної торговельної невизначеності, – зазначили експерти.

Зверніть увагу! Водночас срібло у спот-торгах подешевшало на 0,1% – до 36,10 долара за унцію, платина зросла на 1% – до 1 307,93 долара, а паладій подешевшав на 0,4% – до 1 072,24 долара.