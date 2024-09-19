Золото зафіксувало ще один історичний рекорд, а експерти поділилися шаленим прогнозом 

Золото зростає в ціні після рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження процентних ставок. Ба більше, експерти очікують, що дорогоцінний метал може перетнути ще одну важливу психологічну позначку.

Ціна золота злетіла до нового рекорду

Золото встановило новий історичний рекорд. У четвер, 19 вересня, дорогоцінний метал зріс в ціні до 2586 доларів за тройську унцію, згідно з даними TradingEconomics. Водночас днем раніше вартість грудневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго зросла до 2624,9 долара за унцію. Це реакція ринку на останнє рішення Федеральної резервної системи США.

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Нагадаємо, що 18 вересня Федеральний резерв вперше за 4 роки знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів. Це стало можливим завдяки тому, що ситуація з інфляцією у США покращується. Крім того, існує ймовірність до кінця року центральний банк може ще більше пом'якшити монетарну політику. Найімовірніше, це лише сприятиме посиленню "апетиту" до золота на ринку.

Важливо! Попередній рекорд золото зафіксувало у середині вересня. Тоді ціна дорогоцінного металу коливалася на рівні 2569 доларів за унцію.

Експерти у Goldman Sachs вважають, що золото може зрости в ціні ще більше. Згідно з їхнім прогнозом, на початку 2025 року дорогоцінний метал може подорожчати до 2700 доларів за унцію. Для розуміння, ціна золото перетнула позначку у 2500 доларів за унцію вперше у 2024 році.