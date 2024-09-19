Як змінилися позиції долара
Індекс долара США істотно подорожчав у четвер, 19 вересня. Американська валюта уже встигла змінити динаміку на ринку після короткочасного падіння, яке зафіксували через рішення центрального банку США про зниження процентних ставок, інформує Reuters.
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Нагадаємо, що Федеральний резерв 18 вересня знизив ставку на 50 базиcних пунктів. Регулятор пішов на такий крок вперше за 4 роки. Як очікують зниження ставки стане підтримкою для економіки США, а також спонукає інші центральні банки перейти до пом'якшення монетарної політики.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.