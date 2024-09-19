Як змінилися позиції долара

Індекс долара США істотно подорожчав у четвер, 19 вересня. Американська валюта уже встигла змінити динаміку на ринку після короткочасного падіння, яке зафіксували через рішення центрального банку США про зниження процентних ставок, інформує Reuters.

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Нагадаємо, що Федеральний резерв 18 вересня знизив ставку на 50 базиcних пунктів. Регулятор пішов на такий крок вперше за 4 роки. Як очікують зниження ставки стане підтримкою для економіки США, а також спонукає інші центральні банки перейти до пом'якшення монетарної політики.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.