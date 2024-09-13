Ціна золота злетіла до нового рекорду

Золото знову почало дорожчати після публікації даних про інфляцію у США, які виявилися вищими ніж прогнозували. Водночас у першій економіці світу фіксують збільшення заявок на допомогу по безробіттю, що посилює очікування, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки на засіданні, яке заплановане на наступний тиждень.

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Крім того, Європейський центральний банк знизив ключові процентні ставки, що сприяло посиленню позицій євро проти долара. Регулятор ухвалив таке рішення вдруге поспіль.

Цілком ймовірно, що "початок циклу зниження ставок" сприятиме зростанню цін на золото. Як правило, нижчі ставки мають позитивний вплив на дорогоцінні метали. Також подорожчанню золота допомагає сильний попит як серед світових центральних банків, так і поза біржею.

У результаті золото подорожчало на спот-ринку на 1,4%, встановивши новий історичний рекорд. Йдеться про ціну на рівні 2547 доларів за унцію. Інші дорогоцінні метали також подорожчали. Серед них срібло, платина та паладій. Cтаном на 13 вересня золото торгується на ринку з ціною на рівні 2569 доларів за унцію, перевершивши попередній максимум, згідно з даними Trading Economics.