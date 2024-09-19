Золото зафиксировало еще один исторический рекорд, а эксперты поделились безумным прогнозом

Золото растет в цене после решения Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок. Более того, эксперты ожидают, что драгоценный металл может пересечь еще одну важную психологическую отметку.

Цена золота взлетела до нового рекорда

Золото установило новый исторический рекорд. В четверг, 19 сентября, драгоценный металл вырос в цене до 2586 долларов за тройскую унцию, согласно данным TradingEconomics. В то же время днем ранее стоимость декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Чикаго выросла до 2624,9 доллара за унцию. Это реакция рынка на последнее решение Федеральной резервной системы США.

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Напомним, что 18 сентября Федеральный резерв впервые за 4 года снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это стало возможным благодаря тому, что ситуация с инфляцией в США улучшается. Кроме того, существует вероятность до конца года центральный банк может еще больше смягчить монетарную политику. Скорее всего, это только будет способствовать усилению "аппетита" к золоту на рынке.

Важно! Предыдущий рекорд золото зафиксировало в середине сентября. Тогда цена драгоценного металла колебалась на уровне 2569 долларов за унцию.

Эксперты в Goldman Sachs считают, что золото может вырасти в цене еще больше. Согласно их прогнозу, в начале 2025 года драгоценный металл может подорожать до 2700 долларов за унцию. Для понимания, цена золото пересекла отметку в 2500 долларов за унцию впервые в 2024 году.