Чи часто в Україні відбуваються карткові зломи?

Потрібно розуміти, що маніпуляції це найбільш небезпечний вид шахрайств. Адже в такому випадку підтвердити злочин надзвичайно складно пояснила 24 Каналу банкірка Анна Довгальська.

Річ у тім, що традиційні системи безпеки в такому випадку, фактично, безсилі. Адже технічно саме власник рахунку підтверджує транзакцію.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Карткові зломи тепер значно поступаються "зламу свідомості". Можна сказати, що технічний розвиток систем банківського захисту змусив злодіїв також шукати нові форми шахрайства. Триває "битва за розум", адже шахрайство стало системним професійним і глобальним бізнесом зі своєю "інфраструктурою", наприклад, кол-центрами.

Посилаючись на дані НБУ, банкірка наводить таку статистику:

у 2025 році кількість безготівкових шахрайських операцій в Україні зросла в середньому на 12 – 18%;

загальна кількість таких інцидентів сягнула приблизно 310 – 340 тисяч;

загальні збитки через ці операції сягнули – 1,4 – 1,6 мільярда гривень.

Як захистити свої гроші на картці від шахраїв?

Довгальська рекомендує змінити підхід до базових захисних елементів, аби убезпечити себе від шахраїв. Йдеться про те, що:

необхідно відмовитися від SMS-кодів та замість них обирати push-підтвердження, а тако біометрію;

до того ж варто слідкувати за тим, щоб клієнтський профіль був доступний на конкретному пристрої;

варто відокремлювати основний рахунок від того, яким ви оплачуєте покупки;

потрібно не реагувати на шахрайські дзвінки;

а також необхідно налаштувати хмарний пароль в месенджерах.

2025 рік став переломним моментом у протистоянні між банківськими системами безпеки та організованою кіберзлочинністю. Саме цього року ми остаточно перейшли від епохи технічних зломів до епохи "битви за розум" клієнта. Але ключовим полем цієї боротьби залишається критичне мислення та фінансова обізнаність клієнтів,

– наголосила банкірка.

Що ще важливо знати українцям зараз, аби убезпечитись від шахраїв?