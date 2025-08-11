Яка ціна на золото?

У понеділок, 11 серпня, спотова ціна золота опустилася на 1,1% – до 3 362,21 долара за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото подешевшали на 2,1% – до 3 417,30 долара, відступивши від рекордного рівня в 3 534,10 долара.

Дивіться також Оновлені тарифи ломбардів: скільки коштує золото в Україні

Що впливає на ціни на золото?

У п'ятницю, 8 серпня, ціни на цей дорогоцінний метал різко зросли після повідомлень про введення Вашингтоном мит на імпорт золотих злитків вагою 1 кг. Білий дім тоді заявив, що готує указ, який уточнить позицію з цього питання.

Спотові ціни на золото знижуються разом з ф'ючерсами, оскільки ринки відходять від початкового шоку від американських мит, здатних серйозно порушити потоки постачань металу,

– зазначив головний ринковий аналітик Nemo.Money Хан Тан.

Учасники ринку також чекають на публікацію індексу споживчих цін США. За прогнозами, введення мит може збільшити базову інфляцію на 0,3%, довівши річний показник до 3,0% – значно вище цільового орієнтира ФРС у 2%.

Якщо дані по інфляції виявляться нижче очікувань і посилять очікування зниження ставки ФРС до кінця року, це може повернути спотові ціни золота вище психологічної позначки в 3 400 доларів,

– додав Тан.

Як повідомляється, міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає кандидатури на заміну голові ФРС Джерому Пауеллу. Цей пошук посилює невизначеність у монетарній політиці на тлі побоювань за незалежність регулятора після декількох місяців тиску з боку Дональда Трампа.

Важливо! Більш низькі процентні ставки зазвичай підтримують золото, яке не приносить процентного доходу.

Спотова ціна срібла знизилася на 1,1% – до 37,89 долара за унцію, платина подешевшала на 1,3% – до 1 314,73 долара, а паладій подорожчав на 0,4% – до 1 131,55 долара.